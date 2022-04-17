Россия обстреляла один из районов Днепропетровской области, есть погибший

Обстрел велся с оккупированных территорий Херсонской области, сообщил Лукашук.
Российские войска днем 17 апреля обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
По данным руководителя областного совета Днепропетровской области, обстрел велся с оккупированных территорий Херсонской области.
"Еще один день героической борьбы подходит к концу. Сегодня на Днепропетровщине зафиксирован один вражеский обстрел из Херсонщины по окрестностям Криворожского района. К сожалению, один человек погиб", — написал он.
Как подчеркнул Лукашук, сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает.
Напомним, ВСУ сдерживают военные подразделения кафиров, поэтому России не удается начать наступление на Донбассе.
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