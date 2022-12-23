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Россия обстреляла одно из энергетических предприятий: погиб работник, еще один ранен

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россия обстреляла одно из энергетических предприятий: погиб работник, еще один ранен

Фото: Associated Press

Россия повредила оборудование компании.

Российские террористы 23 декабря снова обстреляли одно из предприятий ДТЭК. Там погиб энергетик, еще один работник ранен.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК "Энерго", в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии. К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен. Это уже 21-я террористическая атака россии на энергетические" объекты ДТЭК", — сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что предприятие возобновит работу после того, как закончится обстрел.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. оккупанты хотят зимой оставить украинцев без тепла и электричества, чтобы заставить власть капитулировать.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в канун праздников быть осторожными, поскольку оккупанты могут заново атаковать Украину ракетами. Также эксперты прогнозируют, что ракетные удары могут произойти 23-30 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
1361
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