Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия обстреляла пограничную Семеновку в Черниговской области: есть погибший, город без света

Дата публикации
Просмотры
531
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия обстреляла пограничную Семеновку в Черниговской области: есть погибший, город без света

Фото: Донецька ОДА

Враг, вероятно, применил ствольную артиллерию.

Российские оккупанты 30 декабря обстреляли Семеновку Черниговской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Черниговщина, город Семеновка. Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета", — написал он.

Тимошенко также отметил, что сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется. Также в городе пропала электроэнергия.

Напомним, что РФ почти каждый день атакует приграничные регионы Украины. В частности, под огнем находились три громады Сумской области. Там за сутки зафиксировали около 100 прилетов. Враг бил из минометов и САУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Читайте также:

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
531
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация