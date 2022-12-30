Россия обстреляла пограничную Семеновку в Черниговской области: есть погибший, город без света

Российские оккупанты 30 декабря обстреляли Семеновку Черниговской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Черниговщина, город Семеновка. Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета", — написал он.

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Тимошенко также отметил, что сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется. Также в городе пропала электроэнергия.

Напомним, что РФ почти каждый день атакует приграничные регионы Украины. В частности, под огнем находились три громады Сумской области. Там за сутки зафиксировали около 100 прилетов. Враг бил из минометов и САУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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