Россия обстреляла ракетами Запорожье и Полтавщину: первые подробности от руководителей ОВА

Поздним вечером среды, 7 сентября, во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье и Кременчугском районе Полтавской области прогремели мощные взрывы.

По сообщениям местных властей, в области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщили главы Полтавской и Запорожской ОВА Дмитрий Лунин и Александр Старух.

"Звуки взрывов, которые слышно было в Кременчугском районе, — это работа ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", — написал глава Полтавской области.

Глава Запорожского региона прокомментировал взрывы, о которых сообщали местные жители в пабликах, так: "Громкий звук, что было недавно слышно в областном центре — это результат работы противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники спасли нас от очередного вражеского "прилета". Верим в Вооруженные силы. Украины!".

Отметим, по состоянию на 22:30 воздушная тревога на территории Полтавской области отменена, в то же время в Запорожье — продолжается. Поэтому призываем не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет безопасно выходить.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что активная фаза войны против России не закончится в 2022 году и продлится в 2023 году. По его мнению, продолжительность войны уже измеряется месяцами.

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