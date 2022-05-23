Россия обстреляла ракетами железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине: есть серьезные повреждения пути

Россия обстреляла ракетами железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине: есть серьезные повреждения пути

Вечером в понедельник, 23 мая, Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине.

Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. В результате ракетных ударов повреждены серьезные железнодорожные пути и контактная сеть.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно", — отметил глава области.

Он добавил, что в результате мощных взрывов в 12 домах рядом — повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, ранее президент Зеленский выразил свое мнение, что между войной в Украине и мировой пандемией коронавируса можно провести аналогии.

Россия выпустила по Украине 2275 ракет – Зеленский в обращении 23 мая

Читайте также: