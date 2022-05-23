Россия обстреляла ракетами железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине: есть серьезные повреждения пути

Вечером в понедельник, 23 мая, Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине.
Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. В результате ракетных ударов повреждены серьезные железнодорожные пути и контактная сеть.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно", — отметил глава области.
Он добавил, что в результате мощных взрывов в 12 домах рядом — повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, ранее президент Зеленский выразил свое мнение, что между войной в Украине и мировой пандемией коронавируса можно провести аналогии.
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