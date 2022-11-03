Россия обстреляла терминал в Николаевском морском порту, арендуемый китайской корпорацией — МИД Украины

Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины.

Армия России осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В результате обстрела было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов.

"Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности", — отметил спикер.

Он призвал китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий.

Напомним, в МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина якобы предоставила какие-то гарантии по выполнению "зернового соглашения".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такие заявления Кремля.

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