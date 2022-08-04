Россия обстреляла Торецк в Донецкой области: глава ОВА показал последствия "прилета" (видео)

По словам Кириленко, в результате сегодняшнего обстрела Торецка 7 человек погибли и 5 ранены.

Сегодня, 4 августа, российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал видео последствий обстрела.

По словам Кириленко, в результате сегодняшнего обстрела Торецка 7 человек погибли и 5 ранены (ранее сообщали о 8 погибших и 4 раненых).

Отмечается, что люди просто ждали общественного транспорта. Также обстрел повредил местную церковь, расположенную рядом. В здании выбиты окна, поврежден фасад и купол храма.

"Это — очередное военное преступление российской армии на украинской земле. Каждый, кто остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности", — отметил Кириленко и призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним, 4 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке.

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