Россия обстреляла учебное заведение в Полтаве: реакция Мозговой, Беднякова и других на ужасное преступление

Во вторник, 3 сентября, страна-агрессор Россия обстреляла баллистическими ракетами Полтаву.

К сожалению, есть попадания. Вражеские снаряды попали по зданию института и больницы. По состоянию на 16:40 известно, что 47 человек погибли, а 206 – получили ранения. В настоящее время спасательные работы продолжаются, а в области уже объявили трехдневный траур.

Украинские знаменитости отреагировали на ужасное преступление страны-агрессора. Они выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Знаменитости шокированы преступлением, которое совершили оккупанты.

Елена Мозговая

Продюсер отметила, что это ужасное преступление. Елена Мозговая выразила свои соболезнования всем пострадавшим от жутких обстрелов.

"Это просто ужас... Нет слов... Мои соболезнования, Полтава...", — написала продюсер.

Елена Мозговая отреагировала на обстрел Полтавы / Фото: facebook.com/olenamozgova

alyona alyona

Исполнительница на двух языках написала о преступлении РФ, чтобы и ее зарубежные подписчики знали, что творит страна-агрессор. Артистка шокирована, что между объявлением тревоги и попаданием прошло очень мало времени, что люди просто не успели спрятаться в укрытиях.

"Россия атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Между тревогой и прилетом прошло очень мало времени: повторный удар застал людей в момент эвакуации в бомбоубежища. Люди оказались под завалами! К сожалению, есть много пострадавших. Более чем 200 человек ранены, известно о 47 погибших. Мои соболезнования семьям погибших", - высказалась певица.

Андрей Бедняков

Ведущий шокирован поступком России. Однако еще больше Беднякова шокирует, что кремлевский диктатор в то время, когда РФ убивает невинных людей, продолжает спокойно жить и даже ездить с официальными визитами в другие страны, хотя Международный уголовный суд выдал разрешение на его арест.

"Полтава…Искренние соболезнования семьям погибших…Огромное количество погибших и раненых. В то же время главный убийца и террорист планеты шагает своими ножками Монголией и плюет на все эти международные уголовные суды и организации. Ему жмут руки, обнимают…А где-то в Украине из-под завалов достают тела людей…", — возмутился шоумен.

Реакция Андрея Беднякова на обстрел Полтавы / Фото: из соцсетей

Надя Дорофеева

У певицы просто нет слов, чтобы описать весь этот ужас, что творит страна-агрессор. Исполнительница выразила соболезнования всем, кто пострадал от преступления РФ.

"Полтава... Родные, какой кошмар", — написала певица.

Реакция Нади Дорофеевой на обстрел Полтавы / Фото: из соцсетей

Ирина Сопонару

Актриса сделала пост на английском языке, чтобы о преступлении РФ знали ее зарубежные подписчики. Артистка написала о количестве погибших и пострадавших, а также напомнила, что Россия – террористическая страна.

Ирина Сопонару писала о пострадавших и погибших по состоянию на 14:20, сейчас их количество выросло / Фото: из соцсетей

Маша Ефросинина

Ведущая просто шокирована преступлением России. Знаменитость выразила свои соболезнования всем, кто сегодня в Полтаве пострадал от враждебных действий страны-агрессора.

"Полтава…Это все невыносимо. Мои соболезнования всем", — высказалась ведущая.

Реакция Маши Ефросининой на обстрел Полтавы / Фото: из соцсетей

Злата Огневич

Исполнительница выразила свои соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших от ракетных обстрелов.

"Полтава…Глубокие соболезнования пострадавшим", — написала певица.

Реакция Златы Огневич на обстрел Полтавы / Фото: из соцсетей

Настя Каменских

Исполнительница написала, что украинцам из-за России сейчас приходится жить в ужасных реалиях. Каждый день страна-агрессор забирает жизни невинных людей.

"Сегодняшняя трагедия в Полтаве вновь оставила раны на сердце каждого украинца. Российский удар забрал жизни 47 человек, а более 200 получили ранения. Учебное заведение и больница – места, где мы растим будущее и сохраняем жизнь, РФ превратила в поле жестокости и боли. Ежедневные обстрелы, потеря близких, страх и тревога – это реальность, в которой сейчас живут украинцы. Полтава, я с тобой...", — высказалась певица.

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