Россия обстреляла Украину: Огневич слышала взрывы, а Приходько почувствовала, как в метро дрожали стены

Российские военные 23 января в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами.

Оккупанты применяли разные типы вражеских снарядов. Всего по Украине была выпущена 41 ракета, которая атакует по баллистической траекторией. Силам ПВО удалось сбить 21 вражеский снаряд.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление страны-агрессора против мирного населения. Звезды показывают последствия вражеской атаки, а также рассказывают, как пережили обстрел.

Злата Огневич

Певица говорит, что слышала взрывы, которые были совсем рядом. Исполнительница выразила свои соболезнования всем, кто пострадал от вражеских обстрелов.

"Мое утро началось с воздушной тревоги, взрывов, вспышек, которые были совсем рядом. Однако, это не сравнится с тем, что снова погибли люди и семьи потеряли свои дома. Мне очень больно из-за этого, я посылаю всю свою поддержку", – поделилась артистка.

Злата Огневич

Андрей Бедняков

Шоумен возмутился очередным преступлением оккупантов против мирного населения. Ведущий поделился, какой судьбы желает пилотам истребителей, которые выпускает вражеские снаряды.

"Как же хочется, чтобы родственники всех пилотов Ту и МиГ поскорее надели черные платья и купили гвоздики", — отметил шоумен.

Пост Андрея Беднякова

Кристина Решетник

Жена Григория Решетника — Кристина — не спала всю ночь, ведь в два ночи прочитала о возможном обстреле. В конце концов всю воздушную тревогу семья Решетника находилась в безопасном месте – подземном паркинге.

Григорий Решетник с сыновьями

"В два часа ночи уже прочла, что борта вылетели, и уже не спала, ждала, что будет. Сижу в укрытии и думаю, что это все просто страшный сон", — возмутилась Кристина.

Пост Кристины Решетник

Марина Боржемская

Тренер показала последствия вражеского обстрела по Украине. Как отметила Боржемская, она не понимает, почему на долю украинцев выпало такое испытание.

"У меня только один вопрос… За что? Боль, отчаяние, ненависть…", – поделилась спортсменка.

Пострадавшая от обстрела многоэтажка в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Ольга Сумская

Актриса вместе с мужем и дочерью находилась во время воздушной тревоги в паркинге. Артистка также показала последствия вражеских обстрелов в Харькове и Киеве.

Пост Ольги Сумской

"Харьков сейчас! Полностью разрушен подъезд многоквартирного дома в Харькове… Вот Киев с утра после ужасной атаки…", — возмутилась Сумская.

Пост Ольги Сумской

Даша Квиткова

Блогерша показала последствия вражеского обстрела. Правда, Даша возмутилась, что Instagram удалил ее пост за нарушение правил сообщества.

"Instagram снова и снова удаляет сторис о подонках-соседях", — возмутилась Квиткова.

Пост Даши Квитковой

Анастасия Приходько

Певица пряталась вместе с сыном в метро. Как говорит артистка, обстрел был настолько ужасен, что даже в подземке дрожали стены.

Анастасия Приходько с сыном

"Уже очень много людей в метро…Мой Киев! Даже в метро сегодня стены дрожали", — поделилась певица.

alyona alyona

Исполнительница рассказала о преступлениях оккупантов на украинских землях. Артистка это сделала на украинском и английском языках, чтобы и за границей об этом знали.

"Утром 23 января произошел очередной жестокий обстрел территории Украины российской армией. Харьков. Попадание в две многоэтажки. Четверо человек погибли и еще около 42 пострадали. Киев. Повреждены многоэтажки и автомобили. Есть пострадавшие и один человек погиб. В Киевской области в результате повреждения домов три человека пострадали. В Днепропетровской области один человек погиб и один травмирован", — написала артистка.

Пострадавшая от обстрела многоэтажка в Харькове

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