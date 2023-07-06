Россия обстреляла вокзал в Харьковской области: полностью уничтожено здание, фото масштабного пожара

Стражи порядка расследуют террористический удар России.
Российская террористическая армия в четверг, 6 июля, обстреляла один из железнодорожных вокзалов в Харьковской области. Из-за удара полностью сгорело здание.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Российские террористы ударили 6 июля около 11:00 по станции "Одноробовка" Богодуховского района. На месте вспыхнуло помещение вокзала. Оно полностью уничтожено, поскольку на месте происшествия возник пожар. Предварительно, оккупанты стреляли из артиллерии.
"При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.
Напомним, российские террористы в ночь на 6 июля ударили ракетой по жилому дому во Львове. На месте трагедии погибли 5 человек, 40 получили травмы. Сейчас идет разбор завалов.
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