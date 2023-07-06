Россия обстреляла вокзал в Харьковской области: полностью уничтожено здание, фото масштабного пожара

Российская террористическая армия в четверг, 6 июля, обстреляла один из железнодорожных вокзалов в Харьковской области. Из-за удара полностью сгорело здание.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Российские террористы ударили 6 июля около 11:00 по станции "Одноробовка" Богодуховского района. На месте вспыхнуло помещение вокзала. Оно полностью уничтожено, поскольку на месте происшествия возник пожар. Предварительно, оккупанты стреляли из артиллерии.

Россияне уничтожили здание вокзала в Харьковской области / Фото: Прокуратура Харьковской области

"При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, российские террористы в ночь на 6 июля ударили ракетой по жилому дому во Львове. На месте трагедии погибли 5 человек, 40 получили травмы. Сейчас идет разбор завалов.

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