Россия обстреляла вокзал в Запорожье: повреждены пути, изменено движение поездов

Персонал и пассажиры не пострадали.

В результате российского обстрела 16 марта получила повреждения инфраструктура станции "Запорожье-2". Персонал и пассажиры не пострадали.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

В частности, повреждены пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. Также на станции находились пригородные поезда без пассажиров, у них повреждены окна.

Из-за обстрела был отменен пригородный поезд Запорожье — Канцеровка, поезд Запорожье — Синельниково отправится в 9:30 со станции "Запорожье-Левое".

Отправка всех пригородных поездов, отправлявшихся со станции "Запорожье-2", будет временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города.

Напомним, что утром 16 марта Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу "Запорожье-2". Там раздался мощный взрыв. Его характер пока неизвестен.

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