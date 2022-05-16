Россия обстреляла жилые дома, заводы, школу, гостиницу, ВУЗ на востоке Украины: есть жертвы, среди них — ребенок

Россия обстреляла жилые дома, заводы, школу, гостиницу, ВУЗ на востоке Украины: есть жертвы, среди них — ребенок

За сутки 16 мая российские военные обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли 20 мирных граждан, среди них — один ребенок.

Как говорится в сообщении Группировки Объединенных сил, вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил.

"Россияне обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, один отель и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок)", – отметили украинские военные.

Украинские защитники и защитницы отразили 16 мая 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";

• 5 танков;

• 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);

• 12 единиц боевой бронированной техники;

• 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет (Су-25) и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ситуация на восточном направлении пока остается неизменной, там продолжаются тяжелые бои. Украинская армия крепко держит оборону.

Читайте также: