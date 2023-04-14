Россия обстреляла жилые кварталы Славянская: есть жертвы

Враг попал в три пятиэтажных дома.

Российские захватчики сегодня, 15 апреля, обстреляли Славянск. В городе прозвучало не менее 7 взрывов в районе ОШ №8. В результате обстрела известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что враг попал в три пятиэтажных дома.

"Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг", — говорится в сообщении.

Накануне российская оккупационная армия вновь нанесла удары по городу Орехов в Запорожской области. Войска страны-агрессорки применили истребители Су-35.

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