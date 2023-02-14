Россия обвинила Украину в распространении "фейка" о похищении армией РФ отходов с ЧАЭС и загрязнении Киевщины

В минобороны РФ заявили, что к подготовке "документальной основы" и "независимому выводу" о влиянии радиации на население севера и северо-запада Киевской области привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Минобороны России заявило, что Киев готовит "фейковые доказательства" вывоза российскими военными радиоактивных материалов за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и "облучения населения временно оккупированных территорий"

Об этом пишет РБК.

"Готовятся фальшивые доказательства якобы хищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования и вывоза российскими войсками предметов, содержащих опасные радионуклиды, за пределы зоны отчуждения", — отмечает издание, со ссылкой на минобороны РФ.

В российском ведомстве также заявили, что к подготовке "документальной основы" и "независимому выводу" о влиянии радиации на население севера и северо-запада Киевской области привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Напомним, РФ выпустила в море корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет.

Разнесли ли решисты радиацию с ЧАЭС по региону

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