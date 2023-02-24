Россия обвиняет Украину в провокациях: в ГНСУ рассказали, какая ситуация на границе с Приднестровьем

В РФ обвиняют Украину в якобы подготовке к "вторжению" к оккупированному россиянами Приднестровью.

Россияне разгоняют информацию вокруг Приднестровья. В частности, страна-агрессорка пытается переложить ответственность на Украину за разворачивающуюся там ситуацию.

Об этом 24 Канала рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

На фоне ситуации с Приднестровьем Россия пытается выставить Украину агрессором.

Демченко отмечает, что Украина всегда уделяла внимание Приднестровью, поскольку это фактически анклав России, который мог быть применен против нашего государства еще с 24 февраля прошлого года.

"Это направление также усилено Силами обороны, ему уделяется внимание как и границе с Беларусью и Россией",

– подчеркнул спикер ГНСУ.

Спикер рассказывает, что на границе с Приднестровьем усилены подразделениями Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил и Нацгвардии. Впрочем, это нужно исключительно для того, чтобы не допустить никаких провокаций с другой стороны.

"К счастью, каких-то активных или провокативных действий в этом направлении мы также не фиксировали", — подытожил представитель ГНСУ.

На фоне ряда тревожных новостей об угрозах Молдове со стороны России , а соответственно и Украине, украинские пограничники сообщили, что охрана участка государственной границы Украины в направлении Приднестровья остается усиленной.

В Министерстве обороны РФ обвиняют Украину в якобы подготовке к "вторжению" к оккупированному россиянами Приднестровью .