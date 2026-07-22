Россия объявила нового главкома ВСУ в розыск: в чем обвиняют Драпатого

Михаил Драпатый / © скриншот с видео

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Российские ведомства преследуют украинского военного не в первый раз.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

Карточка Драпатого с пометкой «Разыскивается» появилась в базе МВД РФ после его назначения главкомом ВСУ. В ней указано, что украинского генерала разыскивают «по статье Уголовного кодекса», однако конкретная статья и суть обвинений не указаны.

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Ранее Следственный комитет РФ уже заочно выдвигал Драпатому обвинения. Российская сторона утверждала, что в 2017 и 2019 он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией Объединенных сил.

В Следственном комитете РФ заявляли, что под их руководством украинские военные якобы совершили более 70 обстрелов населенных пунктов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Российское ведомство также утверждало, что в результате этих действий якобы погибли или были ранены 154 человека.

Напомним, Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим стал Михаил Драпатый.

Президент заявил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой, Павлом Палисой "определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины".

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Накануне Сырский сделал первое заявление после отставки.

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