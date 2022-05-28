Россия объявила о псевдогуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства — ВМС ВСУ

Россия объявила о псевдогуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства — ВМС ВСУ

В акватории Черного моря стоят два носителя крылатых ракет РФ типа "Калибр".

Продолжая и дальше пренебрегать нормами международного Морского права корабельные группировки России блокируют гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет РФ типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

"В то же время РФ цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ обстреливала иностранные гражданские суда", — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отметили, что безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

"Мы не играем по коварным правилам врага, который каждый день пытается уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел настоящее лицо РФ", — подчеркнул командующий ВМС ВС Украина Алексей Неижпапа.

Напомним, Россия разбросала в Черном море около 600 мин : они дрейфуют у берегов четырех стран.

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