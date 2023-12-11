Россия объявила Украине ультиматум по поводу войны: анализ ISW

Путин не собирается прекращать войну, даже если его максималистские цели были бы достигнуты.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что максималистские цели РФ в войне против Украины не изменились. Она повторила требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии ею военных и территориальных требований РФ, не намекая на готовность к серьезным переговорам.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Ультиматум от России

В интервью AFP 9 декабря Захарова заявила, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое решение вопроса" в Украине возможно только в случае, если Запад перестанет "накачивать Вооруженные силы Украины оружием", и если Украина сдаст заявленные Россией свои территории и выведет из них свои войска.

Представитель российского МИД повторила давнее заявление Кремля о том, что страна-агрессор вторглась в Украину для "демилитаризации", "денацификации" и "обеспечения прав русскоязычных граждан".

Аналитики отметили, что власти РФ постоянно используют термин "денацификация" как код для устранения избранной украинской власти и ее замены таким правительством, которое Кремль считает приемлемым.

Цели войны России против Украины не изменились

"Демилитаризация", очевидно, навсегда оставит Украину на милость России. Комментарии Захаровой четко подчеркивают тот факт, что начальные цели полномасштабного вторжения России в Украину, изложенные президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, не изменились, и что Путин не намерен прекращать войну, если его максималистские цели были бы достигнуты", — считают в Институт изучения войны.

В ISW считают, что Россия не собирается вступать в серьезные переговоры с Украиной. Переговоры на условиях РФ равносильны полной капитуляции Украины и Запада.

Читайте главные новости дня:

Также сообщается, что требование Захаровой о выводе украинских войск из "территории России" как необходимой предпосылки для завершения войны свидетельствует, что цели РФ предусматривают контроль над четырьмя областями Украины, части которых оккупированы врагом. Речь идет о Донетчине, Луганщине, Запорожье и Херсонщине.

"Призывы к капитуляции Украины при нынешних обстоятельствах российского контроля над украинской территорией вплоть до нынешней линии фронта уже неприемлемы с точки зрения жизненно важных интересов национальной безопасности Украины и Запада, как ранее оценивал ISW", – говорится в отчете.

Россия хочет захватить еще больше территорий Украины

Также отмечается, что требование РФ по поводу еще большей сдачи территории, контролируемой Украиной, указывает на то, что цели страны-агрессора выходят далеко за пределы сохранения оккупированных на сегодняшний день территорий.

Тем временем, российские войска продолжают наступательные операции в восточной части Харьковской области, об аннексии которой РФ не заявляла. Это свидетельствует о том, что территориальные цели России могут быть даже более экспансивными, чем изложенные Захаровой.

Кстати, по мнению украинского журналиста и публициста Виталий Портников, выход ВСУ на границы 1991 года не обязательно будет означать прекращение войны, ведь Россия может продолжить обстрелы по территории Украины.

Читайте также: