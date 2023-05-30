Россия объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого пропаганда уже "похоронила"

В сообщении не указано, в чем оккупанты подозревают украинского генерала.

МВД России после атаки Москвы загадочными беспилотниками объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого российская пропаганда уже не раз объявляла "мертвым".

Об этом идет речь на сайте МВД России.

Страна-террорист сразу после того, как Москву атаковали неизвестные беспилотники, объявила в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД государства-оккупанта.

Примечательно, что россияне не указали, за что они разыскивают и в чем подозревают Валерия Залужного.

РФ объявила в розыск Залужного

Заметим, что российская пропаганда уже несколько раз "хоронила" Валерия Залужного. Также оккупанты утверждали, что главнокомандующий ВСУ "убежал на Кипр", а затем, что его "ранили". Этот бред неоднократно опровергали.

Атака дронов на Москву.

Утром 30 мая российские пропагандисты заявили, что столицу страны-террориста Москву атаковали неизвестные беспилотники. Кремлевский режим во всем уже традиционно обвинил Украину. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

Кровавый диктатор Путин заявил, что мол, Украина "провоцирует на такой же ответ", а потому "украинские граждане должны это понимать". Цинизм слов разыскиваемого Международным уголовным судом в Гааге поражает тем, что российские террористы обстреливают Украину дронами и ракетами еще с 24 февраля 2022 года.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал атаку беспилотных летательных аппаратов по столице РФ Москве во вторник российскими внутренними проблемами.

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