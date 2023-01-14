Россия объявит мобилизацию и бросит бойцов в новое наступление, возможно, в апреле – The Times

В российских военкоматах уже проводится серьезная подготовка к мобилизации, говорит западная разведка.

Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели: планируют набрать в армию 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на западную разведку.

"Если решение будет принято в течение нескольких недель, до апреля, когда зимняя грязь в Украине высохнет достаточно для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 000 дополнительных россиян", – говорится в материале.

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В разведке также сообщили, что в российских военкоматах уже проводится серьезная подготовка к мобилизации.

По информации издания, российские власти провели частный опрос в стране, результаты которого свидетельствуют о том, что рядовые граждане переживают из-за войны. В то же время россияне, как и Кремль, не желают мириться с поражением в ней.

Напомним, данные украинской разведки свидетельствуют о том, что новая волна мобилизации в РФ будет объявлена уже 15 января. В ГУР Минобороны тоже располагают информацией о планах врага набрать в армию полмиллиона человек и бросить их наступать на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что в России обязательно закроют границы для выезда мужчин до 65 лет. Заметим, что в РФ еще с 9 января ограничили выезд за границы страны военнообязанным.

А по данным главы Минобороны Украины Алексея Резникова, российские оккупанты уже весной могут наступать из захваченных районов территорий на юге и востоке.

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