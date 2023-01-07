Россия объявит мобилизацию после Рождества: разведка Эстонии оценила, когда оккупанты прибудут на фронт

Подготовка российских резервистов продлится два-три месяца.
В России после Рождества начнется вторая волна мобилизации, а на фронте новых мобилизованных можно будет ожидать в конце марта или начале апреля.
Об этом глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил 6 января, сообщает ERR.
"Из разных отрывков информации следует то, что в областях (России – ред.) ведется подготовка (к мобилизации – ред.). Есть пример из Краснодарского края, где типография получила заказ на печать 5 000 мобилизационных повесток", – обратил внимание глава эстонской разведки.
По его прогнозам, новая волна мобилизации в РФ будет объявлена после Рождества, а следующая неделя внесет ясность, как все будет происходить.
Гросберг также обратил внимание, что подготовка российских резервистов длится два-три месяца, поэтому на фронте новых мобилизованных можно будет увидеть в конце марта или начале апреля.
Напомним, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий сообщил, что 15 января в РФ планируется объявить новую мобилизацию. В армию собираются набрать еще 500 тыс. мужчин и бросить их в наступление по нескольким направлениям.
По оценкам военного эксперта Романа Свитана, оккупанты готовы наступать на Донецком фронте и уже после Рождества начнутся вражеские попытки штурма.
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