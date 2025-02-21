Россия объявит "победу": в ГУР назвали нарративы пропагандистов к годовщине вторжения

По данным разведки, в России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения.

Российские пропагандисты среди спецслужб и военных получили указаних продвигать "победные" нарративы к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Российские пропагандисты по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, оказывающих ей критически важную военную помощь.

В ГУР назвали ключевые нарративы российских информационных атак:

"Запад предал Украину",

"Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон",

"США и Россия обо всем договорились за спиной Украины",

"Украинская власть – нелегитимна",

"Украинская армия проигрывает на фронте",

"Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".

В разведке отметили, что в России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины до "круглой даты" – 24 февраля 2025 года, третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения. В указанных планах может идти речь и о "победе России над НАТО", ведь долгое время вражеская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом.

Спецслужбы РФ получили указания максимально использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации США по завершению войны и двустороннюю встречу американской и российской делегаций, состоявшуюся в Саудовской Аравии 18 февраля.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для пропаганды россии — статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальто якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", — объяснили в украинской разведке.

Там добавили, что в этой части работы вражеские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не только не отказываются, но и наращивают поддержку государства. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп "врагов мира".

К слову, накануне в ГУР сообщили, что Москва распространяет фейк о якобы готовящемся Украиной теракте против российских дипломатов в Европе, чтобы дискредитировать Киев.