Россия одновременно выпустила по Кременчугу 12 ракет: детали вражеских обстрелов

Во время вечерних ракетных обстрелов РФ ударила по Кременчугу Полтавской области 12 раз. Снаряды попали в несколько разных объектов инфраструктуры.
Отмечается, что российские войска обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты в городе.
Обновленную информацию сообщил Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА.
"От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия!", — написал Лунин.
Есть ли пострадавшие и какие последствия разрушений в результате российских атак - пока неизвестно.
Стоит отметить, что на 18:15 в Полтавской области — отбой воздушной тревоги. Можно выходить из укрытий.
Напомним, во время воздушной тревоги вечером 12 мая оккупанты снова стреляли в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. По нему выпустили, предварительно, четыре ракеты.
Следует отметить, что на Пасху, 24 апреля, 9 вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, тогда 1 человек погиб, 7 человек пострадали, есть значительные разрушения построек. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе удалось ликвидировать через двое суток.
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