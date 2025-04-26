Военные КНДР / © Associated Press

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В субботу, 26 апреля, начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту государства-агрессора Владимиру Путину подтвердил, что северокорейские военные действуют вместе с подразделениями российской армии в Курской области.

Об этом сообщает Deep State со ссылкой на информацию российских пропагандистов.

Герасимов в своем докладе Путину утверждал, что военные КНДР «показали стойкость и героизм» и приняли активное участие в боевых действиях, которые он назвал «освобождением Курщины». Отдельно он подчеркнул «профессионализм и слаженность» солдат Ким Чен Ина.

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Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что государство-агрессор «никогда не забудет корейских друзей», публично поблагодарив КНДР за поддержку.

В Deep State добавили, что ситуация в Курщине остается довольно сложной, в частности, россияне имели продвижение в районе Горнали — села в Суджанском районе Курщины у границы с Украиной. Подразделениям Сил обороны пришлось отступить из этой местности.

«К сожалению, северокорейские войска своим количеством внесли коррективы в ход боевых действий. Они так же дохли, как и их московские друзья, но именно благодаря постоянному давлению и количеству им удалось добиваться успехов», — говорится в сообщении Deep State.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что заявления представителей высшего командования страны-агрессорки о якобы завершении боевых действий на Курщине не соответствуют действительности.