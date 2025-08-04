"Россия охотится на гражданских": Зеленский обратился к США и ЕС (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Убийства людей. Убийства детей. Умышленные удары FPV по приезжающим на помощь после атак спасателям и медикам — все это типично для каждого города или громады, до которых достают российские дроны», — говорится в заявлении главы государства.

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Он добавил, что российская армия просто убивает все живое.

Зеленский подчеркнул, что мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить украинцев.

"Мы рассчитываем на сильные решения США, Европы и мира относительно вторичных санкций на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор Москвы», — заявил президент.

Он добавил, что Украина ожидает реализации каждой согласованной с партнерами договоренности об усилении защиты. Глава государства отметил, что каждый день промедлений приводит к потере украинцев.

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Дата публикации 09:42, 04.08.25 Количество просмотров 14 Зеленский показал видео, как Россия охотится на гражданских

Напомним, поздно вечером 3 августа российская армия атаковала беспилотником женщину в центральном районе Херсона. 23-летняя жительница получила взрывную травму.

А в ночь спустя 4 августа враг запустила серию дронов по Украине. Российские беспилотники фиксировались в центре, севере и востоке страны.

В частности, взрывы прогремели в Одессе.