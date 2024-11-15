Россия оказалась в тупике: ни длительная война, ни простое завершение невозможны — Foreign Policy

Наратив о том, что у РФ есть ресурсы для победы в войне против Украины, не соответствует действительности. В то же время Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин. Военная экономика России движется к тупику.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

"Признаки того, что официальные данные скрывают серьезные экономические трудности, вызванные как войной, так и санкциями, становятся все более очевидными... Кремль не сможет наращивать производство достаточно быстро, чтобы заменить оружие с той скоростью, с которой оно теряется на поле боя. Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией в Украине, поступают из северокорейских запасов. В какой-то момент во второй половине 2025 года Россия столкнется с серьезной нехваткой нескольких категорий вооружений", – говорится в статье.

Когда Россия достигнет конца пути с каждым типом вооружения, неизвестно, но Кремль мало что может сделать, чтобы предотвратить этот день, пишет журнал.

Кроме того, указывается, что Россия не только будет не в состоянии долго вести войну, она также не сможет "легко заключить мир".

"Огромные военные расходы, неустойчивые в долгосрочной перспективе, искусственно стимулируют занятость и рост. Почти все новые рабочие места связаны с военными и не приносят особой пользы гражданской экономике, в большинстве секторов которой возникают большие трудности с поиском рабочей силы... Масштабы послевоенной российской рецессии будут еще хуже, поскольку гражданская экономика России, особенно малые и средние предприятия, сократилась из-за войну", – отмечается в публикации.

Как резюмирует Foreign Policy, лидеры России сталкиваются с незавидным набором дилемм, которые они создали сами.

"Россия не сможет продолжать вести текущую войну после конца 2025 года, когда у нее начнут заканчиваться ключевые системы вооружений. Однако заключение мирного соглашения создает другой набор проблем", – отмечают авторы статьи.

В итоге Кремлю придется выбрать между тремя неприятными вариантами:

сократить вооруженные силы и оборонную промышленность, что спровоцирует рецессию, которая может угрожать режиму;

сохранить высокие уровни расходов на оборону и раздутую армию мирного времени, что задушит российскую экономику;

использовать армию для получения экономических ресурсов, необходимых для ее поддержки путем новых завоеваний.

"Остановка полномасштабных боевых действий в Украине не положит конец проблемам Запада с Россией. Огромный военный сектор России побуждает Кремль использовать свои военные силы для изъятия ренты с соседних государств. Альтернативы (демобилизация и рецессия или бесконечное финансирование раздутой военной и оборонной промышленности) представляют экзистенциальные угрозы для режима Путина. Как бы Россия ни завершила свою нынешнюю войну, экономические реалии страны сами по себе создадут новые формы неуверенности для Европы. Дальновидные политики должны сосредоточиться на смягчении этих будущих угроз", – заключает Foreign Policy.

Напомним, на днях армии РФ удалось на технике добраться до жилищной застройки в Купянске Харьковской области. Содействовал продвижению врага туман. Впрочем, украинским военным удалось выбить окупантов оттуда.

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