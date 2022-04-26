"Россия опрокидывает оружие из Крыма": мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде

"Россия опрокидывает оружие из Крыма": мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде

В Николаеве, находящемся под постоянным обстрелом армии Российской Федерации, готовятся встречать врага.

Оккупанты государства-террориста находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областью на линии Станислав-Александровка.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в интервью "Украинской правде".

По его словам, в марте город был оцеплен на две трети. Россияне подошли к Южному Бугу, но ВСУ их оттеснили.

"Россия через Крым опрокидывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. Да, мы ожидаем нападения или осадки города Николаева", — заявил Сенкевич.

Между тем глава Николаева заверил, что ситуация контролируемая: достаточно контингента для обороны. Кроме того, в окрестностях и внутри города готовят оборонительные сооружения.

"Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Вытаскиваем из полей российскую военную технику. Уже вытащили 38 единиц: среди них танки, пушки, машины. Все, что не успевают селяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаем ВСУ. Скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", — заявил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, Российская армия усилила артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиции Вооруженных Сил в Херсонской и Николаевской областях. В частности, украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в Херсонской области и уничтожили технику оккупантов.

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