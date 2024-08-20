Россия опрокидывает войска из Украины под Курск: как это повлияет на фронт

Последствия действий Украины в Курской области можно будет ощутить в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. В ответ Россия стала постепенно перемещать свои войска на территорию региона, в том числе с южного фронта.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

Он отметил, что перемещение российских войск происходит не слишком быстро и не в значительном количестве. Музычук объяснил, что последствия этого по линии фронта можно ощутить в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

"Это не касается направлений главного удара, потому что там враг наоборот концентрирует свои силы", — добавил он.

По его данным, россияне подтягивают свои мотострелковые и танковые подразделения, а также морскую пехоту. Они планируют тем самым усилить свои наступательные действия на трудных участках фронта.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что во время операции ВСУ в Курской области агрессорка Россия начала оттягивать некоторые части с фронта в Украине. Впрочем, эффект сможем увидеть всего через несколько недель.

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