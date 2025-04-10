Россия перебрасывает живую силу и технику в Волчанск: есть ли угроза для Харькова

Волчанск. / © Telegram / Бутусов плюс

Реклама

Российская Федерация опрокидывает личный состав и военную технику в район Волчанска Харьковской области с Курского направления.

Об этом рассказал пресс-офицер бригады "Форпост" с позывным "Чернило" в эфире телемарафона отметил.

По его словам, войска РФ могут свидетельствовать, что они готовятся к более масштабным штурмовым действиям на Волчанском направлении.

Реклама

"Чернило" также сообщил, что продолжаются бои в районе агрегатного завода в Волчанске.

"Агрегатный завод - это не одно здание, это большая сеть разных зданий и там условно не все находится под нашим контролем", - объяснил военный.

Кроме того, армия-страны агрессорки также опрокидывает свои силы и в район Сумщины.

Российские оккупанты активизировали применение дронов разных типов. В частности, на оптоволокне. Пресофицер отметил, что украинские военные наносят удары по российским тылам и усложняют им логистику.

Как сообщали аналитики ISW, агрессор РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Аналитики предупреждали постепенные, но последовательные российские успехи и атаки вдоль линии Владимировка-Журавка-Новенькое на севере Сумской области.

Дата публикации 14:10, 09.04.25 Количество просмотров 64 Сырский объявил о наступлении россиян! Сумщина и Харьковщина - под ударами!