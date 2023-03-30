Россия опрокидывала военных в Украину на гражданских самолетах — СБУ

Для этого глава Росавиации привлек четыре российских авиакомпании.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Росавиации Александру Нерадько, предоставившему гражданские самолеты для опрокидывания в Украину российских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В сообщении указывается, что сотрудники СБУ собрали достаточно доказательств того, что глава Росавиации Александр Нерадько помогал опрокидывать российских военных во временно оккупированный Крым и в госграницу с другими регионами Украины с помощью гражданских самолетов.

"Для этого он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что с сентября по ноябрь 2022 при содействии Нерадько Россия переправила около 3000 российских военных и большое количество боеприпасов.

В дальнейшем переброшенные подразделения были задействованы в военной агрессии против Украины на южном и восточном фронтах.

Следователи СБУ сообщили Нерадько о подозрении в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские волонтеры вместе с разведкой попытались убедить трех российских пилотов дезертировать со своими военными самолетами в обмен на 1 миллион долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что у России хватит ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины в этом и, возможно, в следующем году, но анонсированное ею "большое наступление" оказалось "пшиком".

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