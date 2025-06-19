Россия перебросила элитные БПЛА-подразделения на Донетчину: чем это грозит

Война в Украине / © Associated Press

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Российские кафиры усилили Донецкое направление , опрокинув из Курской области элитные подразделения операторов беспилотников.

Об этом в эфире Radio NV сообщил Денис Кардаш, главный сержант батальона БПЛА Black Raven 93-й бригады "Холодный Яр".

По словам Дениса Кардаша, речь идет о подразделениях с названиями «Рубикон» и «Судная ночь». Эти бойцы зарекомендовали себя в Курской области и эффективно уничтожали украинскую логистику.

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«Это сбор тех хороших пилотов. Они показали себя хорошо для своего командования на Курске, когда выносили нам логистику. Они там научились, их собрали. Они хорошо обеспечены, снабжаются напрямую от командования. И людьми и техникой всем», — рассказал военный.

Захватчики активно используют оптоволокно, «Ланцеты» и «Молнии» для атак на логистические пути и технику ВСУ. В то же время, украинские Силы обороны не стоят на месте и активно адаптируются к новым условиям. Денис Кардаш подчеркнул, что тактика значительно изменилась за последние 2-3 месяца. Изменения коснулись логистики – способов и времени перемещения, а также методов защиты укрытий как для пехотинцев, так и для операторов БПЛА.

«Изменилась защита ребят, как пехоты, так и пилотов. Защищаем немного другим способом. Они умеют. дроном.

Напомним, в последнюю декаду мая армии РФ удалось совершить «достаточно серьезный» прорыв на участке между Мирноградом , это пригород Покровска, и Константиновкой в Донецкой области. Пока оккупантов удалось остановить.

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Также по данным Forbes, российские войска ужесточили штурмовые действия и активность вокруг города Часов Яр на Донетчине. Захватчики не жалеют личный состав, пытаясь захватить этот населенный пункт. Такая агрессивная тактика Москвы указывает на то, что Россия не рассчитывает на скорейшее наступление мира.