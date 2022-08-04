Россия опустошает склады с боеприпасами в Беларуси: свидетельствует ли это о подготовке к вторжению армии РБ

Согласно договоренностям России и Белоруссии, вывозят их в Южный военный округ РФ (Ростов-на-Дону).

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Телеграмм.

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В общей сложности до конца августа запланирован вывоз 12 тыс. тонн боеприпасов.

Вывоз боеприпасов свидетельствует о том, что в российской армии проблема с логистикой относительно своевременной доставки в нужном количестве в зону боевых действий в Украине. И она настолько острая, что РФ использует ресурсы из Беларуси.

По данным "Страткома", это дает повод сомневаться в возможном нападении белорусской армии. Отмечается, что Беларусь превратилась в ресурсную базу для подпитки российских войск.

"Отрицательный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям — совсем другой вопрос", — говорят в "Страткоме".

Напомним, ранее советник Тихановской предупредил об опасности нового наступления на Украину из Белоруссии. О чем именно идет речь – читайте по ссылке.

Депортированные Россией мариупольцы вернулись в Украину через Беларусь - Кирилл Тимошенко в ТСН

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