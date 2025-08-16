Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Обладатель Кремля Владимир Путин требует от Украины полностью вывести войска из Донецкой области как условие прекращения войны. Он сообщил президенту США Дональду Трампу, что готов заморозить остальную линию фронта, если его ключевые требования будут выполнены.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники, непосредственно знакомые с ходом переговоров.

По информации четырех источников, Путин сделал это предложение во время встречи с Трампом на Аляске. Трамп в свою очередь передал это сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам во время телефонного разговора. По данным издания, он также призвал их отказаться от попыток добиться прекращения огня от Москвы.

Такой шаг будет означать, что Москва получит полный контроль над территорией, которую она частично оккупировала более десяти лет, и где ее войска сейчас продвигаются самыми быстрыми темпами с ноября. Сегодня российские силы контролируют около 70% Донецкой области, но ее западная часть, где расположен ряд важных городов, остается под контролем Украины и является критически важной для ее военных операций и обороны вдоль восточного фронта.

Условия, не предусматривающие мира

В обмен на Донецкую область Путин пообещал заморозить линию фронта в южных регионах Херсонской и Запорожской областей, где войска также оккупировали значительные территории, и не начинать новых атак.

Собеседники издания добавили, что Путин дал понять, что не откажется от своих основных требований «устранить первопричины конфликта». Эти «коренные причины», как объяснил бывший высокопоставленный чиновник Кремля, по сути, означают уничтожение государственности Украины в ее нынешнем виде и отказ от расширения на восток. В то же время Путин якобы готов «идти на компромиссы» по другим вопросам, включая территориальные, если он будет уверен, что «коренные причины» будут ликвидированы.

Реакция Украины и Европы

Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что он не согласится передать Донбасс, но будет готов обсудить этот вопрос с Трампом в Вашингтоне, где они, как ожидается, встретятся. Также Зеленский будет готов обсудить этот вопрос на трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина.

В субботу Трамп призвал европейских лидеров отказаться от попыток договориться о прекращении огня с Путиным, советуя Зеленскому «заключить соглашение» с Россией.

«Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к простому соглашению о прекращении часто нарушаемого огня», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social после беседы с европейскими лидерами. президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это требование России и нежелание Трампа настаивать на прекращении огня, вероятно, усугубит тревогу среди европейских лидеров. Они уже выражали обеспокоенность перед встречей на Аляске, когда президент США заговорил о возможности обмена территориями в рамках мирного соглашения.

Пока они были несколько успокоены, когда Трамп пообещал им, что добьется от российского лидера обязательства прекратить боевые действия как предварительный шаг к мирным переговорам, угрожая «серьезными последствиями», если Путин откажется. Однако трехчасовая встреча не принесла никакого результата.

Она предоставила Путину — которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, совершенные после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, — возможность выйти из международной изоляции. Трамп встретил его в Анкоридже с красной дорожкой и даже дружески шутил с ним перед началом переговоров.

Напомним, после переговоров на Аляске Зеленский сделал тревожное заявление по поводу возможных дальнейших шагов России. Он призвал к готовности, ведь Кремль может использовать удары по Украине для политического давления.