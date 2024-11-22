Россия ослабит свой ядерный потенциал: будут ли массовые удары новой баллистической ракетой — Жданов

Запуски новой российской баллистической ракеты, которую Путин в своем обращении назвал "Орешником", не будут массовыми. Каждый запуск такой ракеты будет ослаблять ядерный потенциал государства-агрессора.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии для телеканала “Киев24”.

Он напомнил, что ракетный комплекс, из которого нанесли удар по Днепру, российская армия взяла из испытаний, для которых ядерную боеголовку, которыми обычно вооружают стратегические баллистические ракеты, заменили фугасной.

По словам эксперта, хотя по состоянию на начало 2024 года из открытых источников было известно о наличии в Российской Федерации 521 стратегической межконтинентальной баллистической ракеты, "фугасные головы" этих ракет производятся поштучно — для испытаний и тренировки расчетов ракетных войск стратегического назначения.

“Каждая такая ракета – это носитель ядерного заряда. И минус одна ракета – это минус в боевом потенциале ядерной триады Российской Федерации”, — пояснил Олег Жданов.

Напомним, утром 21 ноября армия РФ впервые ударила новой баллистической ракетой по Днепру. СМИ сообщали, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж". Воздушные силы не подтвердили это, но и не опровергли. Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что армия государства-агрессора выпустила экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник ". В пятницу, 22 ноября, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что удар по Днепру был нанесен с ракетного комплекса "Кедр".

Удар ракетой Орешник по Днепру - Украина и НАТО собираются на экстренное заседание

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