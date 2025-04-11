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Россия оснастила «Шахеды» шариками, которые увеличивают количество жертв среди гражданских: фото
Боевая часть «Шахеда» напичкана стальными шариками.
Российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских.
Об этом сообщает Telegram-канал «Байрактар News».
На фото — шарики, которыми наполнена боевая часть вражеских дронов. Поэтому соблюдайте осторожность во время тревог.
Ранее сообщалось, что вражеские беспилотники несут новую угрозу: российские войска начали применять беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Угроза заключается в том, что мины детонируют не сразу, а спустя некоторое время.