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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия оснастила «Шахеды» шариками, которые увеличивают количество жертв среди гражданских: фото

Боевая часть «Шахеда» напичкана стальными шариками.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
«Шахеды» теперь оснащены «кассетами»

«Шахеды» теперь оснащены «кассетами» / © из соцсетей

Российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских.

Об этом сообщает Telegram-канал «Байрактар News».

На фото — шарики, которыми наполнена боевая часть вражеских дронов. Поэтому соблюдайте осторожность во время тревог.

На шары, которыми наполнена боевая часть вражеских дронов / © из соцсетей

На шары, которыми наполнена боевая часть вражеских дронов / © из соцсетей

Ранее сообщалось, что вражеские беспилотники несут новую угрозу: российские войска начали применять беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Угроза заключается в том, что мины детонируют не сразу, а спустя некоторое время.

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