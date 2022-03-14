"Россия осознает бессмысленность своих агрессивных действий": Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров

В ОП сообщили, на чем будет настаивать украинская сторона.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о первых результатах 4-го раунда переговоров между Украиной и Россией. По его словам, украинская сторона будет настаивать на установлении мира, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности.

Об этом он 14 марта написал у себя в Twitter.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности. Трудная дискуссия. Хотя Россия осознает бессмысленность своих агрессивных действий, она все еще питает иллюзию, что 19 дней насилия против мирных городов является правильной стратегией", – сообщил Подоляк.

Неgotiations. 4th round. На страсти, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia реализует его неустойчивые его агресивные действия, это остается ухудшением, что 19 дней по ликвидации против опасных обществ является правой стратегией pic.twitter.com/BhFLgBSKiu – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Читайте также: