Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с РФ

Финляндия прекращает перевозки с понедельника.
Финляндия с 28 марта отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Страна-агрессор останется полностью отрезанной от железнодорожного сообщения со странами Евросоюза.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Сегодня, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.
Финляндия также приостанавливает грузовые железнодорожные перевозки из РФ. Таким образом, с 28 марта страна-агрессор останется отрезанной от железнодорожного сообщения со всеми странами Евросоюза.
“Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну", – заявил старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.
Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и сопутствующих компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.
Читайте также:
- Активисты в Швейцарии настойчиво требуют депортировать любовницу Путина – Алину Кабаеву – из страны
- "Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросах о бизнесе": Зеленский обратился к народу Швейцарии (полный текст)
- Зарплаты в Швейцарии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины