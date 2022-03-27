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Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с РФ

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Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с РФ

pixabay.com

Финляндия прекращает перевозки с понедельника.

Финляндия с 28 марта отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Страна-агрессор останется полностью отрезанной от железнодорожного сообщения со странами Евросоюза.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Сегодня, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

Финляндия также приостанавливает грузовые железнодорожные перевозки из РФ. Таким образом, с 28 марта страна-агрессор останется отрезанной от железнодорожного сообщения со всеми странами Евросоюза.

“Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну", – заявил старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и сопутствующих компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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