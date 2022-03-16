Россия останется в ПАСЕ до конца года, так что пока есть возможность привлечь ее к ответственности

Россия останется в ПАСЕ до конца года, так что пока есть возможность привлечь ее к ответственности

В то же время, поддерживать российские негосударственные организации, противодействующие Путину, в Совете Европы готовы.

Россию изгнали из Парламентской Ассамблеи Совета Европы единогласным голосованием. А еще – в Страсбурге призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Об этом говорится в ТСН.

Среди делегатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы всегда было немало друзей России, находивших различные оправдания ее агрессии на Донбассе. Впрочем, полномасштабное вторжение в Украину открыло глаза уже и самым ярым скептикам. В частности – президенту ПАСЕ Тине Коксу, которого называли мощным лоббистом Кремля в организации. Историческую действительно резолюцию, которой агресорку — изгоняют из Совета Европы, — еще ни одну страну из этой организации не исключали, — поддерживают единодушно. 216 голосов за ни одного против, трое воздержались.

«Нам, конечно, грустно, что сегодня мы попросили исключить члена нашей организации, которая является членом более 25 лет, но я рад, что мы решились на это. Разумеется, если вы переходите "красные линии", то вам не место в этой организации», — заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

В то же время, поддерживать российские негосударственные организации, противодействующие Путину, в Совете Европы готовы. Речь идет о правозащитниках, свободных медиа и остатках независимого гражданского общества в России — деньги на это найдет остальных членов авторитетной международной организации, которых там остается 46. Рядовые россияне, к слову, вместе с выходом их страны из Совета Европы, упускают возможность судиться со своим государством. В Евросуде по правам человека ряд исков против России подала туда и Украина, и у них есть все шансы на успех. Поэтому Парламентская Ассамблея Совета Европы просит ускорить рассмотрение дел против России, пока привлечь ее к ответственности есть возможность. Формально до конца этого года Россия остается в рядах организации, такая процедура, а с 2023 – выходит.

Россию выгнали из Парламентской ассамблеи Совета Европы

«Наконец-то, после восьми лет и 20 дней войны, мы присылаем очень твердое сообщение бывшему государству-члену этой достопочтенной организации, которая сосредотачивается на правах человека, России – что нет места среди нас для такого брутального государства», – говорит делегатка от Украины в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мария Мезенцева.

Своей резолюцией ПАСЕ призвали и усилить поддержку государств Совета Европы, принявших многие украинские беженцы. А после продолжительной дискуссии одобрила и поправки, от которых сперва отказывалась. Объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. В конце концов, все же призвала государства-члены организации рассмотреть возможность увеличения помощи Украине, чтобы она могла защищаться. Включая защиту воздушного пространства.

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