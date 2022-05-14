Россия оставила патрулировать всего два корабля, но угроза нападения не исчезла: какая ситуация на юге

Россия оставила патрулировать всего два корабля, но угроза нападения не исчезла: какая ситуация на юге

Российские войска оставили на патрулировании два корабля, остальные восстанавливают силы и запасы на базах в оккупированном Крыму. Однако это не уменьшило опасность ракетного нападения и высадки вражеского десанта.

В Херсонской и Николаевской областях оккупанты продолжают укрепляться на занятых позициях.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливают силы и запасы на базах в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не уменьшает", – говорится в сообщении.

Также читайте Бои за остров Змеиный могут стать одними из самых ожесточенных в ближайшее время – МВД

На оккупированных территориях юга Украины набирает обороты гуманитарный кризис. Некомпетентная коллаборационная "власть" не способна решать административные и экономические вопросы. Так что обеспечение региона происходит в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств. Сами коллаборанты ищут способы сбежать от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.

"Не имея сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела. Рашисты ретировались", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, 13 мая украинская разведка сообщила, что российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перекинули туда свои комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Какая ситуация сейчас в прифронтовом Николаеве

Читайте также: