Россия осуществляет геноцид на оккупированных территориях Украины — ISW

В больницах временно оккупированной Луганской области россияне угрожают матерям новорожденных детей. Оккупанты хотят забирать младенцев, если родители не смогут доказать, что хотя бы один из них имеет российское гражданство.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что такие действия россиян нарушают статью II(d) Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Артем Лысогор, уже с 6 мая 2024 года матери, рожающие в больницах оккупированной Луганщины, должны будут подтверждать гражданство Российской Федерации хотя бы у одного из родителей. В противном случае новорожденных не будут выписывать из больницы.

По словам аналитиков, Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".

В отчете говорится, что оккупационные власти Луганской области также продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи, оставшейся на контролируемых Россией территориях.

Сообщается, что в так называемой "ЛНР" 1 мая заявили, что продолжается разработка нового учебника для преподавания "новейшей истории" Луганщины. Конечно, учебник будет отвечать российским стандартам образования.

Кроме того, как отметили эксперты, то же происходит в оккупированной части Запорожской области. Так, оккупационное должностное лицо Владимир Рогов 2 мая заявил, что в военно-патриотических играх российских военно-патриотических молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.

Между тем, во временно оккупированном Мариуполе россияне открыли центр подготовки операторов дронов. Жителей захваченных регионов Донбасса призывают проходить курсы, чтобы затем подписать контракт с армией РФ.

Читайте также: