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Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину
Вражеская армия атакует Украину ночью 9 июня одновременно ракетами и дронами. Воздушная тревога продолжалась во многих регионах страны.
Россия в ночь на 9 июня осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что в настоящее время страна находится под атакой большого количества враждебных БПЛА.
Также враг применил ракеты «Кинжал» для удара по Ровенщине.
Кроме того, сообщается о многочисленных запусках баллистических ракет в Черниговскую и Киевскую из Брянской области РФ.
Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 9 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.