Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину

РФ атакует Украину / © ТСН.ua

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Россия в ночь на 9 июня осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что в настоящее время страна находится под атакой большого количества враждебных БПЛА.

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Также враг применил ракеты «Кинжал» для удара по Ровенщине.

Кроме того, сообщается о многочисленных запусках баллистических ракет в Черниговскую и Киевскую из Брянской области РФ.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 9 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

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