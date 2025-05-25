Россия осуществляет массированную ракетную атаку Украины

Бомбардировщик Ту-95МС

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Российская стратегическая авиация в ночь на 25 мая осуществила пуски крылатых ракет из Каспийского региона, а также из района города Пенза.

Об этом говорится в сообщениях Воздушных сил.

«Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков», — говорится в сообщении.

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По информации мониторинговых каналов, около семи бомбардировщиков Ту-95МС выпустили крылатые ракеты из района Пензы.

Также отмечается, что три бомбардировщика Ту-160 совершили пуски крылатых ракет из Каспийского региона.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 мая в небо поднялась стратегическая авиация врага, которая может осуществить ракетный удар по Украине.

Мы ранее информировали, что в Киеве вечером 24 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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