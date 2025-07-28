Россия осуществляет массированный ракетный удар по Украине

Ту-95МС

Реклама

Российские стратегические бомбардировщики совершили пуски ракет в сторону Украины.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Сообщается, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 взлетели с аэродромов Энгельс и Оленья.

Реклама

Позже мониторинговые каналы сообщили, что самолеты стратегической авиации совершили пуски ракет в пределах Саратовской области в 02:30. Первые ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в течение часа.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия наращивает производство ракет и ударных беспилотников, что свидетельствует о подготовке к более масштабным атакам на Украину в ближайшие месяцы.