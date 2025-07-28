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Россия осуществляет массированный ракетный удар по Украине
Вечером 27 июля Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Российские стратегические бомбардировщики совершили пуски ракет в сторону Украины.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Сообщается, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 взлетели с аэродромов Энгельс и Оленья.
Позже мониторинговые каналы сообщили, что самолеты стратегической авиации совершили пуски ракет в пределах Саратовской области в 02:30. Первые ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в течение часа.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия наращивает производство ракет и ударных беспилотников, что свидетельствует о подготовке к более масштабным атакам на Украину в ближайшие месяцы.