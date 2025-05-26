Россия осуществляет очередной массированный ракетный обстрел Украины

Ракета / © Associated Press

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Россия в ночь на 26 мая атакует Украину крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Группа ракет в Черкасской и Киевской областях, курс — северо-западный», — говорится в сообщении.

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Мониторинговые каналы сообщили, что вражеские ракеты атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 04:40 в России взлетели еще 4 борта стратегических бомбардировщиков Ту-96МС.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 26 мая в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95МС .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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