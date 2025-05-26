ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществляет очередной массированный ракетный обстрел Украины

Враг атакует Украину крылатыми ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракета

Ракета / © Associated Press

Россия в ночь на 26 мая атакует Украину крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Группа ракет в Черкасской и Киевской областях, курс — северо-западный», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что вражеские ракеты атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 04:40 в России взлетели еще 4 борта стратегических бомбардировщиков Ту-96МС.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 26 мая в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95МС .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie