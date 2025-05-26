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Россия осуществляет очередной массированный ракетный обстрел Украины
Враг атакует Украину крылатыми ракетами.
Россия в ночь на 26 мая атакует Украину крылатыми ракетами и беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
«Группа ракет в Черкасской и Киевской областях, курс — северо-западный», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что вражеские ракеты атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области.
Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 04:40 в России взлетели еще 4 борта стратегических бомбардировщиков Ту-96МС.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 26 мая в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95МС .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .