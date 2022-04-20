Россия осуществляет перекидывание в Украину дополнительных подразделений оккупантов – Генштаб

В частности, российские оккупанты пополняют запасы материально-технических средств.

Российские власти планируют полностью установить контроль над Луганской и Донецкой областями. Для этого РФ осуществляет перекидывание в Украину дополнительных подразделений оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В общей сложности, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

"Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории Российской Федерации. Идет переброска дополнительных подразделений оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, на Волынском и Полесском направлениях враг 20 апреля активных действий не предпринимал. В то же время сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил войск РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

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