Россия осуществляет ускоренную подготовку военных, чтобы перебросить их на войну

Россия осуществляет ускоренную подготовку военных, чтобы перебросить их на войну

Российским командованием пересматриваются условия военных контрактов.

Российские власти осуществляют ускоренную подготовку военных для переброски их на войну против Украины.

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Об этом 12 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

"Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе российской федерации, слаживание подразделений росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы. Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых условиях. расторжение со стороны военнослужащих", — говорится в сообщении.

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