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Россия осуществляет ускоренную подготовку военных, чтобы перебросить их на войну

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Россия осуществляет ускоренную подготовку военных, чтобы перебросить их на войну

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Российским командованием пересматриваются условия военных контрактов.

Российские власти осуществляют ускоренную подготовку военных для переброски их на войну против Украины.

Об этом 12 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

"Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе российской федерации, слаживание подразделений росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы. Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых условиях. расторжение со стороны военнослужащих", — говорится в сообщении.

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