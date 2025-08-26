Россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить - Sky New

ПВО / © Государственная пограничная служба Украины

Украинские эксперты и военные утверждают, что Россия активно наращивает производство нового типа беспилотников, практически невозможно обезвредить электронными средствами.

Об этом сообщает Sky News.

Внутри скрытого завода по производству беспилотников в Украине. / © Sky News

Журналисты получили эксклюзивный доступ к украинскому заводу по производству беспилотников, где дроны собирают вручную и настраивают на индивидуальные задачи. Украинские беспилотники разных типов: одни несут взрывчатку для атак противника, другие способны подниматься на высоту до шести километров и сбивать разведывательные дроны врага. Стоимость одного квадрокоптера — около 1000 долларов США, но он может сбивать в сотни раз тяжелее самолеты.

Но Россия быстро догоняет. На новых заводах демонстрируют сотни ударных беспилотников Geranium с дельтавидным крылом, готовым к запуску. Усовершенствованные на основе технологий, предоставленных Ираном, эти дроны летают быстрее, имеют большую дальность и могут атаковать сотни целей ежедневно, нанося разрушения и жертвы среди мирного населения. По оценкам украинских военных, в ближайшие месяцы Россия планирует использовать до 1000 дронов на ночь.

Российский беспилотник. / © Associated Press

Особую угрозу представляют беспилотники на оптоволоконном управлении, не поддающиеся глушению. Украинские инженеры разработали собственный прототип подобного дрона, который потенциально эффективнее российского, но РФ ранее внедрила технологию и масштабировала производство. Китайские фабрики снабжают специальное волокно для России в больших объемах, что позволяет Москве выпускать дроны в промышленных масштабах.

Украинская компания General Cherry, основанная волонтерами, сначала производила 100 дронов в месяц, сейчас — в тысячу раз больше, но этого все равно недостаточно для поддержки фронта. Руководитель компании Андрей Лавренович отмечает: "Наши солдаты каждый день говорят: нам нужно больше дронов, быстрее и эффективнее".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за нехватки финансирования Украина не может наращивать производство беспилотников в ответ на российское наступление. Эксперты утверждают, что 80% ударов на поле боя теперь наносятся именно дронами, и кто получит технологическое преимущество в этой гонке, будет иметь преимущество и в будущих войнах.

Украинцы призывают Запад усилить помощь стартапам и производящим беспилотники предприятиям, чтобы сохранить преимущество над российским врагом и сдержать новые технологии, которые Москва активно использует против Украины.

Ранее сообщалось, что на выставке оборонных разработок в Украине показали новую малогабаритную управляемую авиабомбу, которая, вероятно, была напечатана на 3D-принтере и вдохновлена турецкой MAM-L.