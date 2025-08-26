- Дата публикации
Россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить - Sky New
Россия начала использовать дроны с оптоволоконным управлением, которые невозможно глушить. Украина предупреждает, что РФ наращивает производство и получает поддержку Китая.
Украинские эксперты и военные утверждают, что Россия активно наращивает производство нового типа беспилотников, практически невозможно обезвредить электронными средствами.
Об этом сообщает Sky News.
Журналисты получили эксклюзивный доступ к украинскому заводу по производству беспилотников, где дроны собирают вручную и настраивают на индивидуальные задачи. Украинские беспилотники разных типов: одни несут взрывчатку для атак противника, другие способны подниматься на высоту до шести километров и сбивать разведывательные дроны врага. Стоимость одного квадрокоптера — около 1000 долларов США, но он может сбивать в сотни раз тяжелее самолеты.
Но Россия быстро догоняет. На новых заводах демонстрируют сотни ударных беспилотников Geranium с дельтавидным крылом, готовым к запуску. Усовершенствованные на основе технологий, предоставленных Ираном, эти дроны летают быстрее, имеют большую дальность и могут атаковать сотни целей ежедневно, нанося разрушения и жертвы среди мирного населения. По оценкам украинских военных, в ближайшие месяцы Россия планирует использовать до 1000 дронов на ночь.
Особую угрозу представляют беспилотники на оптоволоконном управлении, не поддающиеся глушению. Украинские инженеры разработали собственный прототип подобного дрона, который потенциально эффективнее российского, но РФ ранее внедрила технологию и масштабировала производство. Китайские фабрики снабжают специальное волокно для России в больших объемах, что позволяет Москве выпускать дроны в промышленных масштабах.
Украинская компания General Cherry, основанная волонтерами, сначала производила 100 дронов в месяц, сейчас — в тысячу раз больше, но этого все равно недостаточно для поддержки фронта. Руководитель компании Андрей Лавренович отмечает: "Наши солдаты каждый день говорят: нам нужно больше дронов, быстрее и эффективнее".
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за нехватки финансирования Украина не может наращивать производство беспилотников в ответ на российское наступление. Эксперты утверждают, что 80% ударов на поле боя теперь наносятся именно дронами, и кто получит технологическое преимущество в этой гонке, будет иметь преимущество и в будущих войнах.
Украинцы призывают Запад усилить помощь стартапам и производящим беспилотники предприятиям, чтобы сохранить преимущество над российским врагом и сдержать новые технологии, которые Москва активно использует против Украины.
