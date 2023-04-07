Россия отказалась обменять военнослужащих-мусульман по случаю Рамадана — ОП

Это было одно из креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

Россия отказалась провести обмен исповедующих ислам военнослужащих по принципу "всех на всех" по случаю начала Рамадана.

Об этом сообщила советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дария Заривна, передает Голос Америки.

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"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – сказала Заривна.

Она отметила, что это было достаточно креативное решение — обменять военнослужащих, исповедующих ислам, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

“Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших", — добавила Заривна.

Напомним, ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что заявление уполномоченной по правам человека России Татьяны Москальковой о якобы нежелании украинской стороны вернуть из плена 70 военных во время обмена 7 марта сопровождается недостоверным списком и преследует цель расшатать украинское общество.

Кроме того, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей о возвращении гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

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