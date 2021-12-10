Россия отказалась от возвращения к режиму прекращения огня на Донбассе: подробности от ТКГ

Россия отказалась от возвращения к режиму прекращения огня на Донбассе: подробности от ТКГ

В ходе заседания ТКГ российская сторона отвергла все инициативы украинской делегации.

Во время внеочередного заседания ТКГ в четверг, 9 декабря, Россия отвергла предложение Украины о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook-странице украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что украинская сторона призвала участников консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении с 00:01 пятницы, 10 декабря, к режиму "тишины" на Донбассе, а также о приверженности мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Кроме того, Украина предложила расширить состав СЦКК не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата, по их согласию, как независимой стороной.

Впрочем, оба предложения были категорически отвергнуты Российской Федерацией. "Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов", — отметили в украинской делегации.

Двумя днями ранее, добавили в ТКГ, во время заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы украинская сторона озвучила три ключевые инициативы:

Возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020;

Открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которое с украинской стороны открыто с ноября 2020 года;

Взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.

"Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", — добавили в украинской делегации.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинская сторона предложила россиянам три формата обмена удерживаемыми лицами: 13, 24 и почти 60 человек, однако все они были отвергнуты. Почему РФ блокирует обмен пленными — читайте по ссылке.

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