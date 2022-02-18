Россия отказалась от встречи в Трехсторонней контактной группе – Верещук

Глава Минреинтеграции надеется, что диалог удастся наладить завтра, 19 февраля.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что украинской стороне еще удастся наладить диалог с Российской Федерацией в рамках Трехсторонней контактной группы. В пятницу, 18 февраля, представители РФ отказались от подобной встречи.

Об этом глава Минреинтеграции заявила на брифинге по поводу обострения на Донбассе и распространения фейков о "наступлении" ВСУ.

По словам министра, сегодня украинская сторона срочно затребовала встречу в Трехсторонней контактной группе.

“На сегодняшний день группа по безопасности с украинской стороны была готова начать переговоры. К сожалению, как вы уже видели официальное сообщение, Российская Федерация отказалась встречаться в трехстороннем формате. Мы надеемся, что завтра такая встреча будет”, — подчеркнула Ирина Верещук.

Представительница правительства заверила, что Украина будет делать все возможное для того, чтобы ситуация на Донбассе не обострялась.

"Мы готовы работать, мы готовы на диалог, готовы делать все, чтобы постоянное прекращение огня продолжалось, режим тишины был восстановлен, а гражданское население не страдало", — резюмировала она.

Напомним, 18 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о распространении дезинформации представителями оккупационных властей на территории ОРДЛО, которой пророссийские боевики пытаются запугать местных жителей.

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